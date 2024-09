Gli stivaletti a punta Autunno 2024 sono le scarpe certezza del guardaroba di inizio stagione | come si indossano e tutti i modelli

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ciabatte, infradito, friulane, sandali capresi. Ora è davvero il momento di metterli da parte. E iniziare a entrare nella moda d’(letteralmente) indi piedi. Il nuovodi, infatti, esigeadeguate, in sintonia totale con gli abiti e i capi per il back to work. E glisi posizionano in cima alla lista dei grandi classici della rentrée.