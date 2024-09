Giuli il lavoro culturale e la marcia indietro della destra post-fascista

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ha poco senso ripescare dall’armadio del neoministroCultura, Alessandro, gli scheletri di una giovanile militanza neo, che accomuna generazionalmente gran parteclasse dirigente di FdI formatasi negli anni precedenti alla finePrima Repubblica e al superamentologica dell’arco costituzionale. Se il fattore K (come Kommunizm) non aveva impedito al PCI di accreditarsi come partito di sistema, il fattore F (come Fascismo) aveva ideologicamente confinato il MSI e l’intera galassia delle organizzazioni politico-culturaliitaliana nella riserva tollerata, ma chiusa, delle forze anti-sistema, con cui erano possibili compromessi affaristici (il Governo Tambroni, la Presidenza Leone), ma non veri rapporti politici, mancandone il presupo fondamentalelegittimazione costituzionale.