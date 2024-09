Giovanni Lindo Ferretti al Teatro Olimpico | musica teatro e spiritualità

Leggi tutta la notizia su vicenzatoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Grande attesa per il ritorno dial, questa volta con la prima assoluta di "Moltitudine, in cadenza percuotendo", in programma il 18 ottobre 2024, alle 21:00, al prestigiosodi Vicenza nel programma degli Spettacoli Classici.Conosciuto per la sua