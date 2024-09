Francia Upamecano e Deschamps sbottano dopo il ko contro l’Italia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2024) La Nations League dellanon è iniziata nel migliore dei modi. La squadra diè stata sconfitta dalcon il punteggio di 1-3 e non è stata in grado di gestire il vantaggio immediato. “Si gioca troppo, ci sono troppe partite”.il portoghese Bernardo Silva, anche il difensore dellaDayote il ct Didier, alla vigilia della sfida di Nations League a Lioneil Belgio, attaccano Fifa e Uefa per il calendario calcistico troppo fitto di impegni.