Francia Thuram scalpita per una maglia da TITOLARE | le SCELTE di Deschamps per la partita con il Belgio

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Marcuspotrebbe partire dastasera in Nations League: lect dellaDidiercontro ilMarcusè pronto a riprendersi unadanella. Ne è sicura la Gazzetta dello Sport, che anticipa come il ct transalpino Didierstarebbe pensando a rivoluzionare in parte la formazionedopo la sconfitta