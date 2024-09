Francia-Belgio oggi in tv | orario canale e diretta streaming Nations League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) Laospita ilnel match valido per la seconda giornata della UEFA. Obiettivo riscatto per i transalpini, chiamati a scuotersi dopo la sorprendente sconfitta per 3-1 contro l’Italia al Parco dei Principi. Ha invece vinto per 3-1 il, che anche senza Lukaku e Courtois ha piegato Israele. Appuntamento alle ore 20:45 di, lunedì 9 settembre. Non è prevista copertura tv in Italia delle partite di(tranne quelle dell’Italia). Il match sarà invece visibile gratuitamente in, sul sito Uefa Tv oppure sull’app della Uefa.in tv:SportFace.