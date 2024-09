Foggiauna nuova aggressione a sanitari

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 9 settembre 2024) 20.05 Ha aggredito con un braccio ingessato due infermieri ed un vigilante. E' accaduto nell'ospedale di Foggia dove non si arresta l'ondata di aggressioni.Nel pomeriggio il figlio di un paziente che era in attesa al pronto soccorso, si è scagliato contro il personaleo e il sorvegliante colpendoli con l'arto ingessato.Sempre al Policlinico di Foggia la scorsa notte un 18enne è stato arrestato per aver colpito 3 infermieri Il 4 settembre i famigliari di una 23enne morta durante un intervento hanno aggredito il personaleo.