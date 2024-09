Foggia ancora violenza in ospedale | il figlio di un paziente colpisce infermieri e vigilante a colpi di gesso

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 9 settembre 2024) Non si arresta l’ondata di aggressioni nell’didove questo pomeriggio ildi unche era in attesa al pronto soccorso si è scagliato contro duee un. L’aggressore aveva un braccio ingessato col quale hato il personale sanitario. Sempre al policlinico dila scorsa notte un 18enne è stato arrestato per aver picchiato tre