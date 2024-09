Fisica dell' amore Ema Stokholma si confessa | ‘' Da bambina ho subito violenza fisica come un film horror' '

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 9 settembre 2024) ‘'Vivevo in un vero e proprio, da quando sono nata fino a quando sono scappata di casa. Da ragazzina vivevo in casa con mia madre e mio fratello più grande di me. Mia madre era molto violenta, era una persona con gravi problemi psicologici ma nessuno se ne è mai accorto e quindi nessuno ci ha mai dato una mano. In casa c'era moltae psicologica, soprattutto''. E' un racconto a cuore aperto quello che fa Ema, ospite del professor Vincenzo Schettini nella prima puntata stagionalea ‘'''. ‘'Dopo tutto questo, - ha proseguito lanel suo racconto - avevo bisogno di una valvola di sfogo: questa per me era la scuola. Quando prendi le botte a casa, vai a scuola e cerchi di replicare la stessa cosa. Se ti insegnano le botte, tu provi a fare solo quello.