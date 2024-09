Finto vescovo semina confusione tra i fedeli interviene la Diocesi di Roma per mettere le cose in chiaro

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di lunedì 9 settembre 2024) Gira vestito dadella Chiesa Cattolica fondata sulla roccia di Pietro. Ma le apparenze decisamente ingannano.costretta a intervenire per evitare ladei. In questi giorni gli organi di stampa hanno dato conto di una curiosa notizia che vede coinvolto un uomo – di origini calabresi – che si aggira in L'articolotra iladiperleinproviene da La Luce di Maria.