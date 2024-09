Finisce fuori strada con l' auto | un ferito al Pronto Soccorso

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Incidente in Tangenziale nord dove, per cause in corso d'accertamento, un'è finita. Sul posto un'ambulanza del 118 con i militia prestare i primi soccorsi per il conducente che ha riportato ferite giudicate di media gravità. Sul posto anche una squadra di vigili del