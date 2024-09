Fi | arriva la ‘brigata sarda’ aderiscono 3 consiglieri regionali Partito sardo d’azione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 (Adnkronos) – “Visto che la Brigata Sassari è uno dei fiori all’occhiello delle nostre Forze Armate, così lasarà uno dei fiori all’occhiello di Forza Italia”. Il segretario del, Antonio Tajani, presenta così l’adesione al Gruppo del movimento azzurro in Sardegna dei tredel, Gianni Chessa, Alfonso Marras e Piero Maieli, che “hanno chiesto di combattere le battaglie di libertà di Forza Italia senza chiedere nulla in cambio”. “Non voglio fare polemiche con nessuno, io -aggiunge rispondendo a chi gli chiede se questa scelta potrebbe creare attriti con la Lega- sto costruendo insieme alla classe dirigente un progetto politico per rafforzare il centrodestra e allargare i confini del centrodestra.