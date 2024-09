Eve Hewson la figlia di Bono è un’attrice in grande ascesa

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 9 settembre 2024) Trentatré anni, uno sguardo magnetico e il talento che le scorre nelle vene. Eveè la seconda dei quattro figli diVox, leader degli U2, e della produttrice cinematografica irlandese Ali. Eve sta cercando di smarcarsi da dosso l’etichetta di nepo-baby e ritagliarsi uno spazio tutto suo nel mondo del cinema. GUARDA LE FOTOVox e sua moglie Ali: l’album di foto di un amore che dura da tutta la vita La carriera di EveDopo aver interpretato la parte di Mary in This Must Be the Place accanto a Sean Penn, nel 2013 era entrata a far parte del cast del film Blood Ties, del regista francese Guillaume Canet, nel quale interpretava il ruolo di Yvonne. In questi giorni è sugli schermi nel ruolo di Amelia Sacks nel fortunato The Perfect Couple, con Nicole Kidman e Liev Schreiber.