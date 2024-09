Endless Love replica puntata di oggi 9 settembre 2024 in streaming | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 9 settembre 2024) Nuovo appuntamento– lunedì 9– con la soap turca(Kara Sevda). Nellaodierna, mentre Nihan ed Emir discutono dell’accordo matrimoniale, Kemal svela a Emir che, avendo acquisito in modo scorretto le quote della Holding, è caduto in una trappola. Ecco ilper rivedere l’episodio 188 in