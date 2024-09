Elezioni per la Provincia un solo candidato alla presidenza | è Daniele Garuti

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un unicoper lae due liste di nomi per i 12 seggi del Consigliole di Ferrara. Alle 12 di lunedì 9 settembre, termine ultimo per la presentazione, questo è l’esito finale delle candidature presentate in Castello Estense per il rinnovo degli organi di