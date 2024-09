Eboli ex carabiniere muore dopo operazione | si indaga su possibili responsabilità mediche

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un exdi 60 anni è deceduto lo scorso mercoledì all’ospedale diun intervento all’intestino. L’uomo era stato precedentemente visitato in altri tre ospedali prima dell’. I familiari, sospettandonegligenze, hanno presentato una denuncia ai carabinieri per fare luce sulle cause del decesso e sulle eventualidel personale sanitario che ha seguito il loro caro. Le indagini in corso Come riportato dal quotidiano La Città e da SalernoToday, nella giornata di ieri i carabinieri hanno sequestrato la porzione di intestino rimossa durante l’intervento, che era stata conservata nel reparto di Anatomia Patologica. Gli inquirenti stanno ora attendendo i risultati degli accertamenti preliminari per decidere se procedere con ulteriori esami, tra cui un’eventuale autopsia.