(Di lunedì 9 settembre 2024) "Il fabbisogno finanziario necessario all'Ue per raggiungere i suoi obiettivi è enorme" e per raggiungere gli obiettivi indicati nel rapporto"sono necessari almeno 750-800 miliardi di euro diaggiuntivi annui, secondo le ultime stime della Commissione, pari al 4,4-4,7% del Pil dell'Ue nel 2023". Lo si legge nel rapporto sulla competitività presentato da Mario. "Per fare un paragone, glidelnel periodo 1948-51 equivalevano all'1-2% del Pil dell'Ue", si legge ancora. Il rapportoraccomanda di "aumentare i finanziamenti europei" per la Ricerca e Sviluppo (R&S) nel campo della difesa e di concentrarli su "iniziative comuni".