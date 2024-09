Dove vedere Jacobs stasera in tv a Bellinzona | orario programma avversari streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Oggi lunedì 9 settembre (ore 20.30) Marcellcorrerà i 100 metri al Galà dei Castelli, il tradizionale Meeting divalido come tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). Il velocista lombardo sarà impegnato in Svizzera in quella che sarà l’ultima gara della sua intensa stagione, desideroso di mettersi in mostra e di chiudere nel miglior modo possibile. LA DIRETTA LIVE DEL MEETING DI ATLETICA ADALLE 20.30 Il Campione d’Europa si rimetterà in gioco a dieci giorni di distanza dal Golden Gala di Roma,chiuse al passo in nona posizione in seguito a un fastidio fisico. L’azzurro punterà a tornare su tempi di tutto rispetto dopo il 9.85 delle Olimpiadi, il 9.92 di Turku e il 9.93 di Chorzow poche settimane fa.