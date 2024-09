Diluvio e sciopero La giornata nera di Roma

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un violento nubifragio si è abbattuto sunella notte tra l’8 e il 9 settembre (la Protezione civile aveva fatto scattare l'allerta arancione in otto regioni, tra cui, il Lazio per ladi ieri). Al mattino, ini uscendo in strada hanno trovato alberi caduti, strade e sottopassaggi allagati, incluse le rampe di immissione al Grande raccordo anulare. Il maltempo è proseguito anche nella mattina di oggi, lunedì 9 settembre, proprio nel giorno in cui i sindacati hanno indetto lodei trasporti pubblici. E questo ha reso ancora più complicata la già travagliata mobilitàna: ci sono diversi lavori in corso sulla linea A della metropolitana, con stazioni chiuse e chiusure anticipate e a queste si devono aggiungere quelle di Cinecittà, Ponte Lungo e Manzoni chiuse per allagamento.