Democrazia partecipata i licatesi | Spendere le somme per ville e giardini cittadini

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di lunedì 9 settembre 2024) Questionario sullapromosso dal Comitato per il decoro delle zone extraurbane, il 50% deihanno manifestato la propria preferenza per l'impiego del 2% delle risorse del bilancio comunale per attrezzature utili al decoro cittadino all'interno di