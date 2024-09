David Riondino raggirato da un falso operatore telefonico | 23 bonifici per oltre 11 000 euro

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 9 settembre 2024) «Quell'uomo al telefono è stato incredibilmente abile a carpire la mia fiducia e a spacciarsi per un bancario professionista , senza tradire alcuna inflessione». A raccontarlo, in un’intervista pubblicata sulle pagine romane del Messaggero , il cantautoreal telefono da un fintoNexi , l’azienda di servizio per i pagamenti digitali . embedpost id="1922911"