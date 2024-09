Damiano pronto al debutto da solista ecco l’annuncio E la nuova bio Instagram senza Maneskin manda in tilt i fan – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 9 settembre 2024), frontman dei, hato i fan in subbuglio con un’anticipazione sul suo profilo. Il cantante ha condiviso un brevissimoin anteprima, che sembra preludere al lancio del suo nuovo singolo, probabilmente intitolato Everywhere e previsto per il 27 settembre. Ma quello che ha scatenato ancor di più l’attenzione (e l’ansia) dei fan è la totale asdi riferimenti agli altri membri della band. Il dettaglio che non è sfuggito agli utenti social è la contestuale modifica della biografia disu, dove ora compare solo la data «27 settembre» in inglese, eliminato ogni accenno ai. Anche tra le sue stories, il mistero rimane: nessun chiarimento o spiegazione, solo una foto con la stessa data che fa riferimento al singolo.