Dalla manovra alla Rai i dossier sul tavolo della maggioranza

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 9 settembre 2024) AGI - La priorità nel governo resta l'economia, "la situazione economica non è facile, penso che la differenza la faccia come le risorse, che non sono molte, vengono utilizzate", ha detto Giorgia Meloni sabato al Forum di Cernobbio. I fari sono puntati sulla, "sarà una legge di bilancio ispirata, come quelle precedenti,serietà eresponsabilità", il 'refrain' del presidente del Consiglio che sempre l'altro ieri ha annunciato la finestagione dei bonus. I partitipreparano le proprie proposte, sulanche l'idea sulla quale punta Fdi di una flat tax del 15% sugli straordinari, mentre FI insiste sulla necessità di intervenire sulle pensioni (quelle minime), tema 'sensibile' anche per la Lega che insiste su 'quota 41'.