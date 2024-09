Dagli zaini alla sicurezza i consigli di Altroconsumo per il ritorno a scuola

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 9 settembre 2024) (Adnkronos) – Dall'acquisto della cancelleriascelta di astucci e, dtra i banchi alle norme da seguire per portare i bambini in auto o bici. Tanti iutili diche, per il back to school, ha raccolto in un unico speciale tutti iutili per aiutare i consumatori ad L'articolo, idiper ilproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.