Da Scarnicci a Vaccari da Lucacci e Palazzo a Brandi | tutti i nomi dei candidati all' elezioni provinciali

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di lunedì 9 settembre 2024) Si completa lo scacchiere delle candidature per l'elezione di secondo grado per comporre il nuovo consiglio provinciale. Tre le liste presentate: Comuni per la provincia, Centrosinistra per Arezzo e Patto Civico - Intra Tevere et Arno. Rispettata la scadenza fissata per oggi alle 12 in vista