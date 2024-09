Da Boudry a Nimes al via corsa ciclistica per sostenere progetto ' Case Ail'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 set. (Adnkronos Salute) - Diciotto giorni in sella. L'obiettivo è pedalare per quasi 2.200 chilometri attraversando 5 Paesi, dalla Germania fino al Regno Unito, per raccogliere fondi a favore dei pazienti oncologici. La "Country 2 Country 4 Cancer", la staffettaorganizzata da Bristol Myers Squibbper supportare organizzazioni membri della Union for International Cancer Control (UICC), coinvolge quest'anno oltre 95 dipendenti in Europa provenienti da 17 Paesi. Il team italiano 'Bikers4Hope' pedalerà da oggi all'11 settembre da(Svizzera) a(Francia) per oltre 300 km, insieme al team di Austria e Svizzera.