Coppa Sabatini 2024 | programma orari percorso tv streaming

(Di lunedì 9 settembre 2024) Si avvicina l’autunno e l’Italia ciclistica torna protagonista con le corse di un giorno. Giovedì 12 settembre sarà il giorno della, che assieme al Giro di Toscana del giorno precedente compone la Challenge Memorial Alfredo Martini; si corre l’edizione numero 72, con l’Italia che prova a tornare al successo a distanza di sette anni, dalla vittoria di Andrea Pasqualon.Il via sarà da Peccioli, con la giornata suddivisa in tre parti. La prima, di 37 chilometri, caratterizzata dagli strappi di Legoli, Montefoscoli, Terriccioli e dal Muro di Greta. Subito dopo inizia il primo circuito di 24,4 chilometri da ripetere cinque volte, con di nuovo le salite di Montefoscoli, Terricciola e Muro di Greta, per poi entrare nel secondo circuito, da ripetere due volte, con lo strappo finale verso il traguardo a Via Mazzini.