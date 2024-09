Controlli dei carabinieri a Bibbiena | sequestri di droga e denunce per ebbrezza

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 9 settembre 2024) Nel fine settimana appena trascorso, la Compagnia deidiha intensificato idel territorio, concentrandosi in particolare nella località di Badia Prataglia, a Poppi. Le operazioni hanno mirato alla prevenzione dei reati connessi agli stupefacenti e al potenziamento della sicurezza stradale. Durante ianti, due persone sono state fermate e trovate in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. In seguito alle verifiche, sono stati sequestrati 70 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Entrambi i soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria di Arezzo. Un’ulteriore persona è stata segnalata alle autorità amministrative per possesso di una quantità inferiore di sostanze per uso personale.