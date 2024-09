Continua il lavoro della Gas Sales | Promossi Gueye e Bovolenta

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di lunedì 9 settembre 2024) Sorrisi in casa GasBluenergy Piacenza, il terzo allenamento congiuntostagione e il primo giocato al PalaBanca ha visto la vittoria dei biancorossi per 3-0. Squadre poi in campo per un quarto set come concordato dai due tecnici prima dell’iniziopartita. Parziale quest’ultimo