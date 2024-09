Conte | “Renzi è un affarista gli italiani non si fidano di lui” E l’ex dem minaccia denunce

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 9 settembre 2024) Matteo Renzi sarebbe "una presenza inquinante" nella coalizione progressista per battere il centrodestra. Lo ha detto Giuseppe. Da parte sua, Renzi ha invitato il leader del M5s a un dibattito, "scelga lui se in tv o in tribunale". Elly Schlein ha chiesto di concentrarsi sui temi e non sui nomi, e ha proposto cinque punti per un futuro programma di governo.