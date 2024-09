Consiglieri sardi del Psd’Az aderiscono a Forza Italia l’annuncio di Tajani

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 9 settembre 2024) ROMA – I treregionalidel gruppo Partito sardo d’Azione hanno aderito a. Sono Gianni Chessa, Piero Maieli e Alfonso Marras. Con il loro addio si azzera di fatto la rappresentanza dei ‘sti’ nell’assemblea regionale dell’isola, che finora contavano su un accordo organico con la Lega. Ad annunciarlo ufficialmente è stato il segretario di FI, Antonio, durante una conferenza stampa a Roma. “Non è una scelta casuale ma frutto di ragionamento politico – ha detto– Hanno deciso di aderire alla grande dimora, rassicurante per i cittadini, dei moderati che come dico sempre occupera’ lo spazio politico tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein”.ha anche annunciato che sabato ci sarà una manifestazione in Sardegna anche con le new entro. L'articolodeldiL'Opinionista.