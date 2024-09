Conferenza Difensori civici Fardelli Novità presenza universitari

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 9 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Un evento per annunciare i dettagli dell'appuntamento del 12-13 settembre prossimi a Cassino. Si è tenuta a Roma, presso il Senato della Repubblica, lastampa di presentazione della II edizione dellaInternazionale degli Ombudsman (e Mediatori tra i cittadini e le autorità locali), prevista a Cassino e Montecassino nei giorni 12 e 13 settembre. Lainternazionale ha come titolo "Il ruolo del Difensore Civico come garante dei diritti". "Quest'anno lamaggiore è quella della partecipazione di 64 studentida tutto il mondo per rendere l'evento a carattere internazionale", ha detto Marino, Presidente del Coordinamento nazionale deiitaliani e Difensore Civico del Lazio, spf/mgg/gtr