Come si pratica il nunchi l’arte coreana di capire gli altri e avere successo

(Di lunedì 9 settembre 2024) Sempre più persone sostengono che, nella società attuale, ci sia bisogno di più empatia e sensibilità, per provare a contrastare la violenza e l’odio. Che, invece di diminuire, sembrano aumentare in continuazione. Dalla Corea arriva un termine,, che non delinea solamente una caratteristica delle persone, ma un vero e proprio modo di vivere. Un’attitudine che porta alpersonale e professionale. Cosa significa? Il termine “(??)” deriva dalla lingua, e significa letteralmente “forza, potere dello sguardo”. Si può però tradurre assimilando la parola al concetto che in occidente conosciamoempatia, sensibilità rispetto ai sentimenti degli. Le persone che vivono seguendo ilsanno ascoltare e vedere realmente gli, aprendosi al dialogo e soprattutto all’ascolto.