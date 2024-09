Clima ghiacciaio della Marmolada ormai morente

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il bilancio dell'ultima tappaCarovana dei ghiacciai 2024, 70 ettari di superficie in meno in 5 anni Accelera la fusione del, al ritmo attuale entro il 2040 non esisterà più. A fare il punto è Carovana dei ghiacciai 2024, la campagna nazionale di Legambiente in collaborazione con Cipra Italia e con