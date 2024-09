Clementi | Bravi a giocare con ordine e intelligenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Festa in casa rossoblù per la vittoria ampia confezionata al Mancini. Eppure all’inizio "era una partita che temevo – confessa Aldo, allenatore della Vigor Senigallia –. Per la freschezza, per l’entusiasmo e per l’organizzazione dei nostri avversari. Siamo stati messi in difficoltà all’inizio, non credo che abbiamo approcciato male, ma loro sono stati superiori almeno per un quarto d’ora. Ci hanno messo in seria difficoltà sfiorando il gol, poi quando siamo andati in vantaggio a quel punto abbiamo legittimato il successo". Una vittoria netta, "non sulla base dei tre gol, ma della prestazione, giocando con grandee lucidità". Una Vigor che esce promossa dalla prima di campionato, "anche se dobbiamo lavorare su alcuni aspetti. Siamola palla, ma dovremo essere abili a riprenderla una volta che la perdiamo".