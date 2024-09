Ciro Priello The Jackal | Nel nuovo ' The Floor' vi raccontiamo più da vicino i concorrenti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 set. (Adnkronos) - Un campo da gioco gigante, 100, 100 categorie diverse e soli 45 secondi per vincere e rimanere o perdere e tornare a casa. Chi riuscirà ad aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro? È in arrivo da martedì 10 settembre in prima serata su Rai2 la nuova edizione del game show 'The', condotto dae Fabio Balsamo dei The. Sei prime serate, realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. Sull'iconico pavimento a scacchiera 100 nuovi e agguerritipronti a sfidarsi in duelli a eliminazione diretta per conquistare progressivamente l'intero campo di gioco e aggiudicarsi il premio finale di 100 mila euro.