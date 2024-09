Circati re a Giacarta | che folla per il difensore del Parma

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Si è fermato con una trentina di tifosi delper foto e autografi, Alessandro. All'arrivo dell'Australia in Indonesia, per la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo in programma martedì, 10 settembre, ilnato a Fidenza e cresciuto sulle coste di Perth, si è