Cina nuovo ciclo di esercitazioni militari con la Russia

(Di lunedì 9 settembre 2024) Laannuncia undicongiunte con la, denominate 'North-Joint 2024', da tenere a settembre per "approfondire il livello di cooperazione strategica tra i due eserciti" e di "migliorare la capacità per affrontare in modo congiunto le minacce alla sicurezza". Lo ha riferito una nota del ministero della Difesa di Pechino, secondo cui le parti invieranno flotte navali nelle "aree marittime rilevanti dell'Oceano Pacifico" per un pattugliamento congiunto e la, inoltre, "parteciperà anche all'esercitazione strategica 'Ocean 2024'" della, nel rispetto del "piano annuale" bilaterale.