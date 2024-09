Che cosa ci faceva Youssef Barsom in carcere? Niente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Firenze, 9 settembre 2024 – Ina San Vittore, a Milano, è morto un detenuto che non doveva stare lì. Era un’altra persona che si trovava in un posto in cui non doveva essere. Non è la prima e purtroppo non sarà l’ultima., sopravvissuto ai campi di prigionia libici e a un viaggio su un barcone legato mani e piedi, è morto carbonizzato nella sua cella. Aveva poco più di diciott’anni.