Castel Volturno | cantante neomelodico morto folgorato nel giardino di casa

(Di lunedì 9 settembre 2024)neldell’abitazione di famiglia a(Caserta). Ècosì Carmine Diamante, 36enneoriginario di Grazzanise. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, il 36nne si trovava nell’abitazione estiva della famiglia sul litorale Domizio quando è rimastoda una scarica elettrica mentre era nei pressi di una fontana in. È stato subito trasportato dai familiari alla clinica Pineta Grande, dove però è arrivato già privo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della tenenza diche hanno avviato le verifiche del caso con il coordinamento della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Nell’abitazione sono intervenuti i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza della fontana.