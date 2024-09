Caso Balani l’assist alla difesa Il perito | Vitalina è morta quando Andrea Rossi aveva un alibi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Bologna, 9 settembre 2024 –, 18 anni fa, è stata strangolata “fra le ore 22 del 14 luglio 2006 e le ore 5 del 15”. Insommal'uomo, che da 17 è in carcere a scontare l'ergastolo per quel delitto,un. Di più: l'sarebbe proprio una delle prove che, all'epoca del primo processo, fecero propendere i giudici per la sua colpevolezza. Insomma, ildell'omicidio di, potrebbe essere vicino a una svolta.