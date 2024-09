Carta Dedicata a te 2024 parte la distribuzione alle Poste | beneficiari come ritirarla e cosa comprare

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 9 settembre 2024) Oggi, 9 settembre,ufficialmente ladellaa te. Idella social card hanno 500 euro da spendere per beni alimentari, carburanti o abbonamenti ai mezzi. Può ottenerla chi ha un Isee sotto i 15mila euro e non riceve altri sostegni. In alcuni Comuni sono state già pubblicate le liste dei, mentre in altri non ancora.