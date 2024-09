Caro Draghi anche noi abbiamo incubi sull’Ue

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 9 settembre 2024)Mario, le scrivo per ringraziarla per il fondamentale lavoro che presenterà ufficialmente oggi alla Commissione europea. Il suo rapporto sulla competitività, 400 pagine elaborate con undici mesi di duro lavoro, sono già una pietra miliare della nostra storia, come raccontano entusiasti i giornaloni a tipografie unificate.