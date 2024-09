Canada-Messico Amichevole 11-09-2024 ore 02 | 30 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 9 settembre 2024) Javier Aguirre ha fatto il suo esordio sulla panchina delcon una vittoria per 3-0 sulla Nuova Zelanda anche se per lui non è stata la prima volta in assoluto alla guida del Tri, che ha guidato alla vittoria nella Gold Cup (o Copa de Oro) 2009. Ilda parte sua invece ha InfoBetting: Scommesse Sportive e