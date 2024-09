Calciomercato media sauditi | Pioli verso l’Al Nassr

Leggi tutta la notizia su sportface

Mercato in continuo movimento in Arabia Saudita. Secondo ilocali Luis Castro, allenatore del, dovrebbe essere esonerato dopo la partita controAhli. Il suo sostituto, come riporta AlZone, sarebbe Stefano. L'ex tecnico di Milan e Lazio tornerebbe ad allenare dopo l'esonero dal club rossonero, con cui ha vinto uno scudetto e conquistato diversi piazzamenti in Champions League.