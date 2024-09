Calcio tifosi italiani girano le spalle prima di inno israeliano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 set. (askanews) – C’è un casodel fischio d’inizio di Israele-Italia, seconda gara del girone di Nations League di scena a Budapest, campo di casa per Israele che non può, per motivi di sicurezza, giocare nel proprio Paese. Buona parte deipresenti alla Bozsik Arena si è infatti girata didurante l’esecuzione dell’Hatikvah,nazionale di Israele. Una protesta riconducibile al delicato momento politico dello stato ebraico, in guerra con i miliziani di Hamas dal 7 ottobre 2023. Appena duemila gli spettatori presenti per la sfida contro la Nazionale di Lucianotti. L'articololediproviene da Ildenaro.it.