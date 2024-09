Calcio | Roma le ultime su Dovbyk e Pellegrini

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 9 settembre 2024) De Rossi prepara la trasferta contro il Genoa Laprepara il match in programma domenica alle 12.30 contro il Genoa. De Rossi dovrà valutare le condizioni di, autore di un inizio stagione non proprio esaltante. A non aiutare l'ex Girona, ora, anche le condizioni fisiche.è rientrato malconcio dalla sosta per le Nazionali.