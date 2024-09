Cagliari Luis Oliveira | Nicola è IN GAMBA ma c’è QUESTA COSA molto complicata

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’ex attaccanteha parlato del Cagliar di Davide, arrivato dopo l’addio di Claudio Ranieri, ex calciatore del, è stato intervistato da La Nuova Sardegna per parlare dell’inizio della stagione dei rossoblu e del tecnico DavideE BILANCIO – «Raccogliere l’eredità di uno come Claudio Ranieri non era semplice. Un