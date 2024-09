Cade nel vuoto davanti agli occhi della moglie

Leggi tutta la notizia su trentotoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Una piacevole passeggiata tra marito eche rischiava seriamente di finire in tragedia quella avvenuta ieri, domenica 8 settembre, a Saltusio, frazione di San Martino in Passiria. Un 41enne del posto, durante un percorso, è precipitato per oltre un centinaio di metri