Bruno Vespa | “Non voglio intervistare Maria Rosaria Boccia mi rifiuto di essere uno dei suoi strumenti”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 9 settembre 2024) "Mi sarebbe piaciutoGennaro Sangiuliano. Il direttore del Tg1 è stato bravissimo. Non è, invece, in cima ai miei desideriperché nonuno deistrumenti", lo ha dettorispondendo a una domanda nel corso della presentazione della prossima stagione di Porta a Porta e Cinque Minuti, al via dal 10 settembre su Rai 1.